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Звезда «Кривого зеркала» похудел на 40 кг после операции

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Звезда «Кривого зеркала» похудел на 40 кг после операции

Москва, 14 октября. Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов похудел на 40 кг после операции на желудке. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».  

Раньше юморист весил 140 килограмм при росте 164 сантиметра. Однако после гастрошунтирования, уменьшающего объем желудка, похудел на 40 килограмм и планирует сбросить еще 20.

Морозов рассказал, что всегда был полным. Из-за лени он не хочет сидеть на диетах или заниматься спортом, поэтому прибег к гастрошунтированию.

«Большинство звезд, которые в прошлом были очень большими, наверняка, сделали эту операцию, просто врут, что похудели с помощью спорта и диет. Думаю, что своим враньем они только вредят людям, которые хотят худеть», — заявил артист.

Он рассказал, что давно хотел похудеть, но коллеги-юмористы, среди которых Евгений Петросян, отговаривали его. Они считали, что с лишним весом артист потеряет харизму.

После операции Морозов продолжил вести неправильный образ жизни, пил алкоголь и курил. Это привело к сильному внутреннему кровотечению, вызванному язвой желудка.

«Как-то сел за стол и очнулся на полу, стало очень страшно, позвонил друзьям. Они отвезли меня в больницу, где меня еле откачали. Я выпивал, курил, вот и заработал себе болезнь», — рассказал Морозов.

Источник: Россия-1
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