Порошенко удивил фанатов своим видом после коронавируса

Киев, 14 октября. Экс-президент и депутат Петр Порошенко опубликовал в Facebook первое видео после того, как заболел коронавирусом. Его внешний вид на ролике удивил пользователей, некоторые отметили, что их политический кумир похудел.

О госпитализации парламентария в начале октября сообщила его супруга. Вместе с политиком заболела и его дочь. Болезнь протекала у Порошенко тяжело — она сопровождалась двусторонним воспалением легких.

В недавнем видеообращении парламентарий поблагодарил медиков за спасение. Комментаторы особо не обратили внимание на его слова, их куда больше привлек внешний вид депутата.

По мнению некоторых пользователей соцсети, бывший президент выглядит помолодевшим и похудевшим.

«Рада вас снова видеть, Петр Алексеевич! Вы похудели, как? Но хорошо, что выздоровели. На сердце легче. Много людей волновалось за вас. Как ваша дочь Евгения? О ней мало говорят», — прокомментировала девушка.

«А вы похудели. Поздравляю с возвращением, много работы», — написал пользователь.

«Петр Алексеевич, как вы похудели! Но спасибо, что жив. Потому что вас не хватает стране», — выразил эмоции пользователь.

Примечательно, что в комментариях Порошенко неоднократно назвали президентом.