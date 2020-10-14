Москва, 14 октября. Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией с 1 ноября. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В оперштабе отметили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске двух рейсов в неделю из Москвы в Белград, Санта-Клару и Токио и одного рейса в неделю из Владивостока в Токио. Кроме того, глава правительства распорядился увеличить частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

В конце марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. Исключение составляли только вывозные рейсы россиян и полеты для возвращения домой иностранцев, оказавшихся в России.

После стабилизации эпидемиологической обстановки Росавиация разрешила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа, а затем с 15 августа – со Швейцарией. С 3 сентября возобновилось авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. В октябре российские авиакомпании получили допуск на полеты в 24 страны.