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Незаконный митинг в Бишкеке напомнил СМИ плохо поставленный спектакль

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Незаконный митинг в Бишкеке напомнил СМИ плохо поставленный спектакль

Москва, 14 октября. На незаконном митинге в центре Бишкека заметили «заводилу», который пытается разогреть толпу, сообщил Telegram-канал «Афганская голубка».

В среду в столице Киргизии проходит митинг в поддержку премьера Садыра Жапарова. На акции, по данным канала, присутствуют 1,5 тысячи человек. Отмечается, что протестующие требуют отставки главы государства.

Незаконный митинг в Бишкеке напомнил СМИ плохо поставленный спектакль

По информации «Афганской голубки», на митинге есть «заводила», который стоит за спиной оратора и раскачивает толпу. Также присутствуют лица, которые «поднимают боевой дух» алкоголем.

«Складывается впечатление, что в происходящее главным образом вовлечены те, кто выступает на трибуне. Происходящее в данный момент напоминает плохо поставленный спектакль», — говорится в сообщении.

Государственный комитет госбезопасности заявил, что ситуация находится под контролем.

После парламентских выборов в Киргизии вспыхнули акции протеста. После отставки премьера Кубатбека Боронова пост главы правительства занял Садыр Жапаров.

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