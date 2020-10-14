Незаконный митинг в Бишкеке напомнил СМИ плохо поставленный спектакль

Москва, 14 октября. На незаконном митинге в центре Бишкека заметили «заводилу», который пытается разогреть толпу, сообщил Telegram-канал «Афганская голубка».

В среду в столице Киргизии проходит митинг в поддержку премьера Садыра Жапарова. На акции, по данным канала, присутствуют 1,5 тысячи человек. Отмечается, что протестующие требуют отставки главы государства.

По информации «Афганской голубки», на митинге есть «заводила», который стоит за спиной оратора и раскачивает толпу. Также присутствуют лица, которые «поднимают боевой дух» алкоголем.

«Складывается впечатление, что в происходящее главным образом вовлечены те, кто выступает на трибуне. Происходящее в данный момент напоминает плохо поставленный спектакль», — говорится в сообщении.

Государственный комитет госбезопасности заявил, что ситуация находится под контролем.

После парламентских выборов в Киргизии вспыхнули акции протеста. После отставки премьера Кубатбека Боронова пост главы правительства занял Садыр Жапаров.