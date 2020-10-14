Новые iPhone для США получили недоступную другим странам функцию

Москва, 14 октября. Новые модели iPhone 12 от американской корпорации Apple смогут работать со сверхбыстрой технологией 5G mmWave только в США. Об этом пишет 9to5mac.

Стандарт станет доступен лишь для американского рынка. У смартфонов есть и внешнее отличие — у них есть дополнительная антенна, которая выводится на правую грань корпуса. Ее лишены международные версии смартфона.

Ранее сообщалось, что компания Apple раскрыла цены на смартфоны iPhone новой линейки. Известно, что продажи гаджетов начнутся 23 октября. iPhone mini с дисплеем 5,4 дюйма будет стоить в России по меньшей мере 70 тысяч рублей, iPhone 12 с 64 гигабайтами памяти обойдется минимум в 80 тысяч рублей.