Сатановский назвал единственное условие для диалога России и Евросоюза

Москва, 14 октября. Диалог между Россией и Европейским союзом должен происходить на равных. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале. По его мнению, это единственное условие для диалога российской стороны со странами ЕС.

«Говорить надо с пастухом, а не с его безмозглыми баранами», — написал Сатановский.

Политолог также вспомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил о прекращении диалога с Евросоюзом, если «западные страны не понимают важности взаимоуважительного общения». Так Лавров отреагировал на заявления глав МИД ЕС о поддержке антироссийских санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Очень правильная и толковая мысль. Что говорить с убогими? Ты им по делу, о серьезном и важном для их собственного существования, а они тебе вычитывают, зудят над ухом, пугают санкциями, требуют и грозят», — высказался Сатановский.

Он добавил, что когда Евросоюз будет готов к беседе на равных, то «с ними поговорят, если еще будет, о чем говорить».

«Иллюзий по их поводу больше нет. Никакие перспективы на будущее с ними не просматриваются. Западная Европа не дает ни малейшего основания относиться к ней с прежним придыханием», — подчеркнул эксперт.

Ранее Евгений Сатановский поставил президенту США Дональду Трампу условие по ядерной сделке с Россией, уточнив, что договориться возможно только на условиях России, пишет «Царьград». Так, политолог считает, что самое важное — это ведение переговоров с американцами «с позиции силы, никуда не торопясь и думая только о собственных интересах».