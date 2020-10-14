Лавров пообещал Европе зеркальный ответ на новые санкции из-за Навального

Москва, 14 октября. Европа уже неоднократно грозила России введением санкций на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в таком случае последует зеркальный ответ со стороны Москвы, сообщает радио Sputnik.

Министр обратил внимание, что Россия не сделает ничего сверхъестественного. Давать зеркальный ответ на чьи-либо ограничения — нормальная дипломатическая практика.

Отдельно Лавров указал на позицию Берлина. Немецкие власти отказались предоставлять России какие-либо факты, касающиеся инцидента с блогером, нарушим таким образом нормы международного права.

Министр подчеркнул, что процесс установления причин произошедшего с Навальным полон нестыковок. Россия продолжит настаивать на том, чтобы Германия соблюдала международные договоренности касательно оказания правовой помощи.

Глава МИД рассказал об интересном факте, свидетельствующем о двойных стандартах на Западе. Речь шла о заявлении о том, что блогер работает на спецслужбы, в частности, на ЦРУ. Адвокат Навального потребовал доказательств сказанного.

«А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с Навальным, когда мы просим немцев показать то, что они обнаружили в его анализах, нам говорят: «Вы что нам не верите?» — рассказал министр.

Напомним, что 20 августа блогер летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Там Навальный был госпитализирован, почти двое суток медики боролись за его жизнь. В немецкую клинику «Шарите» его транспортировали 22 августа. Почти сразу же появилась версия, якобы блогер был «отравлен» токсином «Новичок». Запад отказался слушать неудобный для себя вывод одного из разработчиков этого яда Леонида Ринка. Эксперт обосновал, почему Навальный не мог быть отравлен «Новичком».