Володин призвал европейские страны уйти от политики двойных стандартов

Москва, 14 октября. Западным государствам следует уйти от политики двойных стандартов и заняться спасением жизней людей. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Решения, принятые Россией, спасли многие жизни, позволили поддержать экономику страны. К сожалению, этого нельзя сказать о действиях ряда европейских стран. Если пойти на меры, которые они предлагают, мы не сбережем наших граждан», — сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что в этой связи особенно тревожат рекомендации европейских стран, которые они дают под предлогом соблюдения прав человека, нарушая их в собственных странах.

«Прежде всего, права на жизнь — о чем говорит количество жертв в Европе. Права на свободу передвижения — все являются свидетелями трудностей, которые испытывают сотни тысяч людей из‑за закрытых границ. По этим и другим причинам на многочисленных митингах в европейских городах звучат серьезные требования к властям», — сказал политик.

По мнению спикера Госдумы, Совету Европы было бы правильно обратиться к российскому опыту по борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что среди эффективных мер борьбы с коронавирусом — вакцина, разработанная в России.

По словам Володина, нежелание Европы строить отношения на принципах взаимного уважения и отказа от двойных стандартов делает граждан их государств заложниками такой политики.