Заметно постройневшая Долина удивила публику тонкой талией

Симферополь, 14 октября. Известная певица Лариса Долина заметно похудела на фоне слухов о разводе с мужем. Об этом сообщает KP.Ru.

65-летняя королева джаза побывала в Ялте, где проходил конкурс «Новая детская волна». Народная артистка стала одним из членов жюри песенного состязания. На снимках, сделанных корреспондентом издания видно, что Долина заметно преобразилась.

Около трех лет назад, когда появились слухи о ее разводе с мужем, Ильей Спицыным, Долина существенно прибавила в весе. Тогда поклонники артистки были уверены, что таким образом она «заедает стресс» от расставания с молодым супругом.

Однако теперь от былой полноты не осталось и следа – четко выраженная талия, стройные ноги, подтянутые бедра. Словом, исполнительница выглядит так, будто она снова придерживается своей знаменитой «кефирной» диеты.

Кстати, однажды певица заявила, что завязала с диетами. Она объяснила, что ей это просто-напросто надоело и хочется жить в свое удовольствие. Но в сентябре, после своего юбилея, она все же проговорилась журналистам об особой системе питания, которой сейчас придерживается. Она не стала раскрывать всех подробностей и лишь отметила, что она исключила из рациона все вредные продукты. В основном Долина питается ягодами, фруктами, рыбой, курицей и сыром.

Недавно дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская показала детские фото Юлии Началовой на своей странице в Instagram. Миончинская рассказала, что росла вместе с будущей певицей и призналась, что родители Началовой были для нее как родные.