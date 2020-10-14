Экс-глава Удмуртии признан виновным в коррупции

Ижевск, 14 октября. Бывший глава Удмуртской республики Александр Соловьев признан виновным в коррупции, передает пресс-служба СК РФ.

«Следствием и судом установлено, что в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера», — говорится в сообщении следкома.

В ходе расследования СК наложил арест на 20 объектов недвижимости Соловьева, среди которых жилые дома, квартиры и земельные участки. Кроме того, были арестованы денежные средства в сумме около 15 миллионов рублей, золотые слитки и прочее. Также в Испании местные органы наложили арест на жилой дом и земельный участок родственников экс-главы Удмуртии.

Александр Соловьев был признан виновным по статье «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере». Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.