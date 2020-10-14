Авиаэксперт объяснил ставку России на новые самолеты «судного дня»

Москва, 14 октября. Военный эксперт и летчик Андрей Красноперов рассказал о преимуществах самолета Ил-96-400М над Ил-80 в качестве командного пункта. Новые российские «самолеты судного дня» должны быть более эффективными, а их количество увеличено, отметил специалист в беседе с изданием NewInform.

Воздушные пункты управления войсками или «самолеты судного дня» необходимы для координации боевых действий в самой критической ситуации. С 1992 года российское командование использовало в качестве летающих командных пунктов самолеты Ил-80, однако на данный момент эти машины уже можно назвать устаревшими. Недавно стало известно, что их собираются заменить на усовершенствованные Ил-96-400М, и Красноперов высоко оценил данную инициативу.

«Это правильное решение. Мы идем в сторону улучшения характеристик наших самолетов и технического прогресса», — заметил специалист.

Дело в том, что новый российский самолет более современен, безопасен и способен переносить большее количество грузов. К тому же, авиапарк самолетов «судного дня» может быть увеличен благодаря новым машинам.

На данный момент на вооружении России стоят только четыре Ил-80. Однако после того, как они будут заменены на более современные аналоги, общее количество командных пунктов может увеличиться. Как заметил Красноперов, необходимость в наличии подобных самолетов никуда не делась, и чем больше в России таких машин, тем лучше они будут справляться с поставленными перед ними задачами.

Российские специалисты способны создавать не только современные воздушные командные пункты, но и эффективные бомбардировщики. Как сообщалось ранее, китайское издание Sohu пришло к выводу, что российские Ту-160М2 поставят на место заносчивых американцев.