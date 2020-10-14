Зеленский поздравил военных с Днем защиты от «российской агрессии»

Киев, 14 октября. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины, отметив их роль в защите страны от «российской агрессии». Видео поздравления появилось в Facebook офиса главы государства.

«Сегодня день тех, благодаря которым мы находимся здесь, на своей земле. День тех, кто на протяжении столетий охраняет нашу землю, а в 2014 году защитил Украину от российской агрессии», — сказал Зеленский во время церемонии принесения торжественной клятвы учащимися Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Он поблагодарил всех парней и девушек из ВС Украины, а также добровольцев, волонтеров и медиков. Кроме того, Зеленский напомнил, что 14 октября – 80-й день перемирия в Донбассе. Президент Украины выразил надежду, что режим тишины в Донбассе станет постоянным.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что война в Донбассе является внутриукраинской проблемой.