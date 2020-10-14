Депутат Госдумы Гутенев рассказал о гражданской продукции ОПК

Санкт-Петербург, 14 октября. Депутат Госдумы Владимир Гутенев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал об основной гражданской продукции ОПК.

Председатель комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев стал гостем эфира на тему «Товары для России. Почему иностранцы экономят на качестве?».

«Безумное количество продукции. Начиная от газотурбинных установок, аналоги которых используются для перекачки того же газа по газопроводам, сумасшедшая номенклатура медицинской техники от неонатальных центров, инкубаторов для вынашивания новорожденных, искусственная вентиляция легких, различное диагностическое медицинское оборудование. Также энергетическое оборудование», — сказал Владимир Гутенев.

Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России упомянул о производстве бытовой техники.