Экономист Михаил Делягин обвинил главу «Роснано» Анатолия Чубайса в намерении в очередной раз ограбить российских пенсионеров. Так Делягин оценил идею Чубайса пустить деньги негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на инвестирование российского венчурного рынка. Выступая на стратегической сессии Банка России, Чубайс сравнил отечественный венчурный рынок, в котором нет денег НПФ, с бассейном без воды, сообщает РБК.

«Воду [на российский венчурный рынок] пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока нет этой самой «воды» [в виде денег НПФ]», — заявил Чубайс.

По словам главы «Роснано», инвестирование средств НПФ в венчурный рынок является «единственным реалистичным способом», чтобы сдвинуть с мертвой точки проблему финансирования российских стартапов.

Известный российский экономист и политолог Михаил Делягин резко раскритиковал предложение Чубайса, назвав его идею «проявлением вопиющей безграмотности». Делягин высказал «предположение», что Чубайс был в нетрезвом виде, когда предлагал использовать пенсионные деньги на венчурном рынке.

«Надеюсь, Анатолий Борисович был нетрезв, когда такое говорил, потому что это проявление вопиющей безграмотности, — отметил Делягин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Дело в том, что стартапы и венчурный бизнес — это бизнес по определению высокорискованный. Venture — это риск. А пенсионные фонды, пенсионные деньги — по определению должны быть освобождены от всех видов риска, потому что это деньги, от которых зависит человеческая жизнь. У нас в стране есть огромное количество других проектов с гарантированной доходностью инвестиций. Скажем, модернизация ЖКХ крупных и средних городов».

Направлять пенсионные деньги на рискованные проекты в принципе недопустимо, отмечает Делягин.

«Когда Чубайс говорит о том, чтобы направить пенсионные деньги на венчурные проекты, он, по сути, под прикрытием этого риска хочет еще раз ограбить российских пенсионеров. В четвертый или в пятый раз. Так что хотелось бы верить, что Анатолий Борисович был пьян, когда выдвигал эту замечательную идею, иначе придется признать, что жажда наживы окончательно отключила его мозг. А когда-то этот мозг был довольно неплохим», — резюмировал Михаил Делягин.

Тема использования средств НПФ на венчурном рынке обсуждается в России с 2014 года, когда тогдашний глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Центробанку, Минфину и Минэкономразвития разработать соответствующую концепцию. После этого Минэкономразвития еще дважды выходило с таким предложением, однако негосударственные пенсионные фонды сочли венчурный рынок слишком рискованным. В апреле 2020 года к этой теме вернулся премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отметим, Центробанк и Минфин уже в 2021 году намерены запустить безопасную и удобную программу Гарантированного пенсионного плана (ГПП), которая поможет россиянам увеличить свою будущую пенсию на сумму до 30 тысяч рублей. ГПП — это формирование на добровольной основе негосударственной пенсии на принципах софинансирования при содействии и гарантиях государства. Система предусматривает высокую доходность и максимальную защищенность пенсионных накоплений от различных рисков.