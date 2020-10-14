Миро сравнила дом Собчак за 40 млн рублей с конюшней

Москва, 14 октября. Блогер Лена Миро назвала безвкусным новый дом Ксении Собчак и сравнила недостроенный особняк с конюшней. Об этом Миро написала в своем Telegram-канале.

Миро раскритиковала новый дом Собчак за пластиковые окна, деревянные стены и листочки на подоконниках.

По словам блогера, если Собчак собралась жить в конюшне, то она все сделала концептуально правильно. Кроме того, блогера удивила и стоимость дома – 40 млн рублей.

«Это как раз тот случай, когда деньги есть, а ума и вкуса — полный ноль», — написала Миро.

Собчак в Instagram продемонстрировала фото нового дома, который строит вместе с супругом Константином Богомоловым. Дом выполнен из финской северной сосны в минималистичном стиле. Огромные панорамные окна, отделка фасада в теплых тонах — дом выглядит очень просторным и наполненным светом. Поклонников восхитил вкус ведущей.

Ранее сообщалось, что Собчак призналась в ревности, которую испытывает, когда Богомолов находится с другими женщинами. Поцелуй на съемочной площадке сериала «Псих» ее просто вывел из себя. Богомолов сыграл в нем главную роль 40-летнего московского психотерапевта. По сценарию он должен был поцеловать партнершу по съемкам.