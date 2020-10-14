Турчинов обосновал, почему пора отправить в отставку Зеленского

Киев, 14 октября. Соратник Петра Порошенко и экс-руководитель Совбеза Украины Александр Турчинов подчеркнул, что в стране пора отправить в отставку главу государства Владимира Зеленского и распустить Верховную раду. Заявление о досрочных выборах он сделал в эфире одной из политических передач.

Стоит отметить, что недавно Турчинов стал руководить предвыборным штабом партии «Европейская солидарность», в которой председательствует Порошенко.

По мнению бывшего главы Совбеза, поводом для новых выборов в масштабах Украины должно стать прогнозируемое им поражение нынешней власти в ходе предстоящего голосования за места в регионах.

«Я убежден, что местные выборы должны поддержать именно проукраинские патриотические силы. И это будет главным выводом местных выборов, это будет главной оценкой власти», — выразил мнение соратник Порошенко.

Александр Турчинов подчеркнул, что настало время защитить отчизны от нынешней власти.

Ранее украинский лидер говорил, что может уйти в отставку, если не урегулирует ситуацию в Донбассе. Политолог Михаил Погребинский обратил внимание, что с каждым месяцем ЛНР и ДНР отдаляются от Украины. Для Киева уже проглядывается перспектива потерять данные регионы.