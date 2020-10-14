«Экспресс-доставка» экипажа на МКС расширит возможности космических полетов

Корабль «Союз МС-17» установил рекорд по скорости полета к Международной космической станции — всего три часа и три минуты. Как «экспресс-доставка» экипажа на МКС изменит расширит возможности пилотируемых космических полетов и изменит эту отрасль в целом, рассказал летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко. Подробности — в материале ФАН.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур сегодня утром — в 08.45 по московскому времени. «Союз МС-17» сделал всего два витка вокруг Земли и пристыковался к МКС. До этого подобную схему полета отрабатывали только на нескольких грузовых кораблях. Сегодняшний рекорд российского «Союза» пресса уже назвала «экспресс-доставкой на МКС».

Российский космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК Андрей Борисенко прокомментировал установленный «Союзом МС-17» рекорд. В комментарии Федеральному агентству новостей он объяснил, как «экспресс-доставка» экипажа на МКС изменит космические полеты.

«Конечно, это определенный опыт использования конкретной баллистической схемы, которая отрабатывалась раньше только на грузовых кораблях «Прогресс». Сейчас это будет применяться, по-видимому, как штатная схема для пилотируемых космических кораблей, что сокращает время доставки экипажа и срочного груза на орбиту. Это, естественно расширяет возможности по логистике обеспечения космических полетов», — сказал Андрей Борисенко.

На борту «Союза» находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Борисенко отметил, что знаком с каждым из членов экипажа.

«Я со всеми троими прекрасно знаком, потому что российские космонавты — действующие члены отряда космонавтов, как и я. Поэтому мы все встречаемся постоянно на работе, общаемся, иногда вместе тренируемся. С Кэтлин Рубенс я тоже знаком по тренировкам в Хьюстоне на базе наших партнеров NASA. Так что всех троих достаточно хорошо знаю», — рассказал Борисенко.

Напомним, пуск ракеты «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту «Союз МС-17», попал на снимок из космоса. Фотографию, сделанную с МКС, опубликовал в своем Twitter российский космонавт Иван Вагнер. На Международной космической станции экипаж «Союза» также встретили космонавт Анатолий Иванишин и астронавт из США Кристофер Кэссиди.

По данным СМИ, Вагнер, Иванишин и Кэссиди покинут МКС 22 октября. Новый экипаж проведет на станции 177 дней.