Дочь Глаголевой выложила в Сеть редкие кадры с ее матерью

Москва, 14 октября. Дочь Веры Глаголевой Анна Нахпетова поделилась с поклонниками редким семейным снимков по случаю своего дня рождения. Актрисе исполнилось 42 года. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте.

На архивной фотографии запечатлены молодые родители Вера Глаголева и Родион Нахпетов, который держит на руках маленькую дочь.

«Этот снимок легендарного советского фотографа Миколы Гнисюка. Так получилось, но именно эту фотографию я никогда раньше не видела», — написала Нахпетова.

По словам артистки, о существовании этой фотографии за несколько дней до дня рождения ей рассказал Александр Колбовский. Фанаты были растроганы редким кадром и написали множество комплиментов в адрес Глаголевой.

«Замечательное фото! Такие молодые», «Верочка такая юная и нежная, как ее всем не хватает», «Спасибо, что поделились», «Какая теплота идет от этого снимка», — оставили комментарии пользователи.

«Как же трогательно Вас придерживает папа», — высказалась verba2013.

«Спасибо этим чудесным людям за такого прекрасного человека, которого они подарили миру. Живи долго и счастливо, талантливо и вдохновенно», — написал yaremenko_v.

Снимок уже набрал почти шесть тысяч лайков.

Напомним, Вера Глаголева умерла в августе 2017 года от онкологии. Ее муж Кирилл Шубский заявил, что актриса умерла в клинике Германии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее на могиле актрисы на Троекуровском кладбище установили памятник из светлого камня, а над ним возвели белую беседку.