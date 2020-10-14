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Военные РФ проверяют сообщение об ударе Азербайджана по территории Армении

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Военные РФ проверяют сообщение об ударе Азербайджана по территории Армении

Москва, 14 октября. Российские военные проверяют сообщение об ударе по территории Армении со стороны Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Баку атаковал технику, расположенную на армянской территории.

«Наше военное ведомство проверяет эту информацию, они находятся в постоянном контакте со своими коллегами двух сторон», — прокомментировал данное сообщение Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с представителями обеих сторон конфликта. Кроме того, журналисты уточнили у Пескова, вступят ли в силу какие-либо механизмы ОДКБ, если сообщения об атаке подтвердятся. В ответ представитель Кремля призвал дождаться результатов проверки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался за присутствие российских наблюдателей в Карабахе. При этом министр добавил, что последнее слово остается за сторонами конфликта.

Военные РФ проверяют сообщение об ударе Азербайджана по территории Армении

Источник: Федеральное агентство новостей
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