Звезда «Клона» показала фото с беззубым ртом

Москва, 14 октября. Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли показала фото с беззубым ртом. Снимок она опубликовала у себя в Instagram.

Актриса разместила собственное архивное детское фото. На снимке девочка широко улыбается, показывая рот без двух зубов.

«Время, время, время», — подписала фотографию Антонелли.

В интервью актриса рассказывала, что выросла в творческой атмосфере. Ее мать не могла оставить девочку дома одну, поэтому брала ее на репетиции, концерты и съемки. Позже Антонелли записалась в театральный кружок и параллельно занималась балетом.

Сейчас Джованна Антонелли снимается в сериале «Дочери Евы», где играет роль одного из ключевых персонажей. Ради проекта она укоротила волосы и покрасила их в черный цвет.

Ранее актриса заявляла, что устала от своей работы и хочет сконцентрироваться на семье и бизнесе. Однако после отдыха в Южной Африке она вернулась к актерству.

Ранее британцы назвали лучший сериал последнего столетия. Им оказалась «Игра престолов». На втором месте расположился сериал «Очень странные дела», на третьем — «Доктор Кто». В топ-10 лучших сериалов прошлого века отнесли такие картины, как «Шерлок», «Во все тяжкие», «Лучший пекарь Британии», «Убивая Еву», а также «Гевин и Стейси», «По долгу службы» и «Чернобыль».