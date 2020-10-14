Кремль оценил идею о переговорах по Карабаху с участием Турции

Москва, 14 октября. Участники московских переговоров по Нагорному Карабаху подтвердили, что переговорные форматы неизменны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею об организации четырехсторонних переговоров по Карабаху с участием Турции.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил провести встречу по ситуации в Нагорном Карабахе с участием Баку, Еревана, Москвы и Анкары. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя данную инициативу, отметил, что Анкара не возражает против предложения азербайджанского лидера.

«В Москве, прежде всего, исходят из того, что в ходе недавней московской встречи трех министров иностранных дел все три стороны подтвердили принцип неизменности переговорного формата», — оценил идею о четырехсторонних переговорах Песков.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты непризнанный республики. 10 октября после московских переговоров в регионе должно было установиться перемирие, но Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении договоренностей.