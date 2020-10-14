Москва, 14 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что диалог с ЕС необходим, он сравнил его отсутствие с «танго в одиночку».

«В Кремле видят необходимость и полезность этого диалога. И в Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ценность в продолжении диалога с Западом, добавил, что «в одиночку танго танцевать не получается».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал одну из причин торможения развития отношений между Россией и Евросоюзом. С его точки зрения, дело в том, что в ЕС пока не могут справиться с русофобским меньшинством, которое блокирует развитие отношений с Москвой.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Евросоюз пока не может справиться с русофобским меньшинством, оно блокирует развитие отношений с Россией. Как добавил Сергей Лавров, он во вторник разговаривал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который «как человек опытный прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, которые интересуют Евросоюз».