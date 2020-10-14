Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Пашинян обвинил Турцию в угрозах Армении

75
0 Оставить комментарий

Пашинян обвинил Турцию в угрозах Армении

Ереван, 14 октября. Премьер Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в угрозах в адрес Еревана на фоне карабахского конфликта, сообщает Telegram-канал Ararat.

По словам главы кабмина, Анкара не только на словах, но и на деле вмешивается, активно снабжая Баку наемниками из Сирии.

Ранее армянский премьер уже обращал внимание на действия Турции. Премьер подчеркивал, что поставляемые Анкарой боевики полноценно участвуют в боях против армян. Некоторые из наемников, по словам Пашиняна, воюют под действием наркотиков. Он подчеркивал, что почти треть потерь Азербайджана составляют иностранные боевики.

Боестолкновения между армянами и азербайджанцами начались с 27 сентября. Два государства пытаются силовым способом добиться решения территориального конфликта касательно статуса Нагорного Карабаха.

Пашинян обвинил Турцию в угрозах Армении

Новости партнеров