Светлана Шевченко: «Дистант» больше ударит по средним классам и родителям

Стало известно, что в Москве с 19 октября ученики 1-5-х классов вернутся в школы и возобновят обучение в очном режиме, а школьники 6-11-х классов перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

Это наша новая реальность, к которой нужно привыкать, а также находить уже какие-то способы адаптации.

Хочу сказать, что здесь есть, наверное, две главные проблемы. Первая: летние каникулы получились у детей затяжными, поэтому им вдвойне сложнее было входить в сентябре в учебный ритм. И что же произошло потом? Они только освоились, снова привыкли к школе, как опять оказались, как мы говорим, на «дистанте».

Хотя, по сути, родителям на родительских собраниях, которые проходили, в том числе, и онлайн, говорили о таком возможном развитии событий. Да и школы тоже готовились к плану «Б». Поэтому, да, есть некоторые сложности с адаптацией, но плюс все же в том, что очень многие были к этому морально готовы и уже настраивались на такой формат.

Второй проблемой является, так или иначе, снижение качества обучения и образования. Потому что, есть брать какие-то продвинутые города, то там уже выстроена достаточно мощная система дистанционного обучения. И учителя, и школьные психологи прошли там программу повышения квалификации, поэтому они как-то выстраивают это с умом. Но если мы говорим в целом о стране, то данный процесс оставляет желать лучшего.

Дистанционное обучение в тех реалиях, которые мы имеем сейчас, все равно не может быть полноценной заменой очному. Просто хотя бы потому, что педагогам не хватает компетенций и технических средств, и потому, что, по нормам СанПиН, ребенок не может много времени находиться у компьютера.

К тому же, родители — в силу своей занятости на работе и из-за накопляющейся усталости — не могут восполнить те пробелы знаний, которые будут, и не могут стать полноценной заменой учителям. Да, они помогают детям в учебе, но все равно полноценно включиться и погрузиться в учебный процесс родителям сложно. Если мы, конечно, не берем тех людей, которые сами уже как-то стали педагогами. Кроме шуток, некоторые родители прошли обучающие курсы, вебинары, заполучив навыки обучения. Мы можем столкнуться еще и с тем, что дети начнут воспринимать школу, как какой-то кружок, на который можно ходить, а можно и не ходить.

Но, повторюсь, многие были, конечно, к очередному переводу на дистанционное обучение морально готовы. Родителей к этому готовили, учителей, детей настраивали. И такого вот прям шока не должно быть.

Скорее, действительно, возникнут сложности вот с этими постоянными переходами. Для ребенка очень важны стабильность, система, четко выстроенный распорядок дня. Но когда вот это каждый раз все меняется… То у нас карантин, и мы отдыхаем, потом учимся дистанционно, потом у нас каникулы, потом все, идем в школу, учимся в ней, потом снова каникулы, а теперь опять «дистант». Для детей вот такие перестройки, конечно, на какое-то время, если уж не демотивируют, но определенно выводят из зоны комфорта.

Кстати, есть смысл обозначить еще одну серьезную проблему. Речь идет о снижении физической активности. Понятно, что учителя физкультуры все равно говорят детям, что нужно делать гимнастику. Понятно, что можно выйти и прогуляться в парке, где-нибудь побегать, порезвиться. Но чем больше дети будут сидеть возле компьютеров, без наличия уроков физкультуры и физической активности, тем быстрее это может привести к ухудшению здоровья. Прежде всего, это касается зрения и осанки. Долгое сидение за компьютером может очень негативно отражаться на самочувствии детей. Так что многое будет зависеть от того, как родители смогут сбалансировать им режим дня.

Отмечу также, что для определенной части школьников «дистант» является хорошей возможностью, хорошим подспорьем для того, чтобы подтянуть какие-то предметы… Те же старшеклассники могут полностью сосредоточить свое внимание на профильных предметах, на ЕГЭ.

Мне кажется, что более всего чувствительны ко всей этой истории будут ученики средних классов, нежели старших. У тех уже имеются навыки самоорганизации, они уже могут работать на «дистанте» и прекрасно разбираются во всех нужных программах.

И в заключение — нельзя не сказать и еще об одной чувствительной группе — о родителях. Потому что им учительскую зарплату никто за это не платит. И для них данный процесс, конечно, большая нагрузка.