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Светлана Шевченко: «Дистант» больше ударит по средним классам и родителям

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  • Светлана Шевченко
    Светлана Шевченко
    Директор направления социальных проектов и развивающих программ компания «Искусство Тренинга», руководитель Интернет-службы Общероссийского детского телефона доверия

Светлана Шевченко: «Дистант» больше ударит по средним классам и родителям

Стало известно, что в Москве с 19 октября ученики 1-5-х классов вернутся в школы и возобновят обучение в очном режиме, а школьники 6-11-х классов перейдут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

Это наша новая реальность, к которой нужно привыкать, а также находить уже какие-то способы адаптации.

Хочу сказать, что здесь есть, наверное, две главные проблемы. Первая: летние каникулы получились у детей затяжными, поэтому им вдвойне сложнее было входить в сентябре в учебный ритм. И что же произошло потом? Они только освоились, снова привыкли к школе, как опять оказались, как мы говорим, на «дистанте».

Хотя, по сути, родителям на родительских собраниях, которые проходили, в том числе, и онлайн, говорили о таком возможном развитии событий. Да и школы тоже готовились к плану «Б». Поэтому, да, есть некоторые сложности с адаптацией, но плюс все же в том, что очень многие были к этому морально готовы и уже настраивались на такой формат.

Второй проблемой является, так или иначе, снижение качества обучения и образования. Потому что, есть брать какие-то продвинутые города, то там уже выстроена достаточно мощная система дистанционного обучения. И учителя, и школьные психологи прошли там программу повышения квалификации, поэтому они как-то выстраивают это с умом. Но если мы говорим в целом о стране, то данный процесс оставляет желать лучшего.

Дистанционное обучение в тех реалиях, которые мы имеем сейчас, все равно не может быть полноценной заменой очному. Просто хотя бы потому, что педагогам не хватает компетенций и технических средств, и потому, что, по нормам СанПиН, ребенок не может много времени находиться у компьютера.

Светлана Шевченко: «Дистант» больше ударит по средним классам и родителям

К тому же, родители — в силу своей занятости на работе и из-за накопляющейся усталости — не могут восполнить те пробелы знаний, которые будут, и не могут стать полноценной заменой учителям. Да, они помогают детям в учебе, но все равно полноценно включиться и погрузиться в учебный процесс родителям сложно. Если мы, конечно, не берем тех людей, которые сами уже как-то стали педагогами. Кроме шуток, некоторые родители прошли обучающие курсы, вебинары, заполучив навыки обучения. Мы можем столкнуться еще и с тем, что дети начнут воспринимать школу, как какой-то кружок, на который можно ходить, а можно и не ходить.

Но, повторюсь, многие были, конечно, к очередному переводу на дистанционное обучение морально готовы. Родителей к этому готовили, учителей, детей настраивали. И такого вот прям шока не должно быть.

Скорее, действительно, возникнут сложности вот с этими постоянными переходами. Для ребенка очень важны стабильность, система, четко выстроенный распорядок дня. Но когда вот это каждый раз все меняется… То у нас карантин, и мы отдыхаем, потом учимся дистанционно, потом у нас каникулы, потом все, идем в школу, учимся в ней, потом снова каникулы, а теперь опять «дистант». Для детей вот такие перестройки, конечно, на какое-то время, если уж не демотивируют, но определенно выводят из зоны комфорта.

Кстати, есть смысл обозначить еще одну серьезную проблему. Речь идет о снижении физической активности. Понятно, что учителя физкультуры все равно говорят детям, что нужно делать гимнастику. Понятно, что можно выйти и прогуляться в парке, где-нибудь побегать, порезвиться. Но чем больше дети будут сидеть возле компьютеров, без наличия уроков физкультуры и физической активности, тем быстрее это может привести к ухудшению здоровья. Прежде всего, это касается зрения и осанки. Долгое сидение за компьютером может очень негативно отражаться на самочувствии детей. Так что многое будет зависеть от того, как родители смогут сбалансировать им режим дня.

Светлана Шевченко: «Дистант» больше ударит по средним классам и родителям

Отмечу также, что для определенной части школьников «дистант» является хорошей возможностью, хорошим подспорьем для того, чтобы подтянуть какие-то предметы… Те же старшеклассники могут полностью сосредоточить свое внимание на профильных предметах, на ЕГЭ.

Мне кажется, что более всего чувствительны ко всей этой истории будут ученики средних классов, нежели старших. У тех уже имеются навыки самоорганизации, они уже могут работать на «дистанте» и прекрасно разбираются во всех нужных программах.

И в заключение — нельзя не сказать и еще об одной чувствительной группе — о родителях. Потому что им учительскую зарплату никто за это не платит. И для них данный процесс, конечно, большая нагрузка.

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