Вдова Караченцова раскрыла последние слова мужа о прожитой жизни

Москва, 14 октября. Народный артист РСФСР Николай Караченцов перед смертью признался своей супруге Людмиле Поргиной, что прожил счастливую жизнь и успел увидеть весь спектр ее красок. В интервью Пятому каналу вдова рассказала, что ни боль, ни страдания из-за инвалидности не тяготили артиста.

По словам Поргиной, когда Караченцов стал инвалидом и перед самым закатом жизни находился в онкологическом центре, она спросила у мужа о его переживаниях.

«Я задала ему такой вопрос: «Ты очень сильно страдаешь все эти годы, что ты инвалид?». А он говорит: «Нет. Я благодарен господу, что он мне показал не 180 градусов жизни, а 360. Я знал славу, деньги, почет. Меня носили на руках, мне целовали руки после спектакля!» — раскрыла Поргина последние слова мужа о прожитой жизни.

Жена Караченцова призналась, что им повезло, потому что их окружали неравнодушные люди. В их числе были не только друзья и родственники, но и совершенно незнакомые люди. Им постоянно предлагали помощь — в перелетах за границу на лечение, в любых вопросах.

«Сколько людей нам помогало! И люди протягивали руки, сами звонили. Сами! Саша Колягин, Никита Михалков… Он звонил и говорил: «Чем помочь, Люда? Красавица моя!». Я говорю — не надо. А он: «Нет, надо!» И вот так все люди», — вспоминает Поргина.

Напомним, что знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет. В 2005 году артист попал в автомобильную аварию, после которой медленно и тяжело восстанавливался. Все это время о нем заботилась его жена — Людмила Поргина.