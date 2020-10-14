Швеция готова прикрыть тысячи морпехов в случае конфликта США с Россией

Стокгольм, 14 октября. Министр обороны Швеции Петер Хультквист впервые заявил, что шведская армия будет защищать Корпус морской пехоты США на своей территории в случае конфликта с Россией. Об этом пишет ИноТВ со ссылкой на SVT.

Дело в том, что через Швецию идут транспортные маршруты, ведущие от складов с оружием. На территории соседней Норвегии Корпус морской пехоты Соединенных Штатов на случай будущей войны с Россией заготовил секретные склады с военной техникой и боеприпасами. В том случае, если на территории Скандинавии начнется конфликт, запасы смогут обеспечивать 15 тысяч солдат на протяжении 30 дней.

«Речь идет о защите транспортных маршрутов из Тронхейма, которыми можно будет пользоваться в кризисной ситуации», – объяснил представитель скандинавской страны.

Ранее эти планы оставались под завесой тайны, хотя в СМИ и просачивалась информация о «тайниках» морских пехотинцев и о негласном сотрудничестве Вашингтона и Стокгольма. Недавно слухи о танках, расположенных неподалеку от Норвегии и Осло, подтвердились официально.

По словам Хультквиста, в городах Соллефтео и Фалун восстанавливаются полки, и в целом военный потенциал Швеции укрепляется. Все это необходимо для того, чтобы защитить транспорт Альянса во время боевых действий. Как отмечает Шведское издание SVT, это является логичным итогом договоренностей между НАТО и Стокгольмом.

Также шведские журналисты со ссылкой на экспертов заметили, что действия американского руководства, то придвигающего войска к границе с Россией, то заявляющего о выводе сил из Европы, «граничат с шизофренией». Но, несмотря на это, Стокгольм снова хочет стать членом НАТО.