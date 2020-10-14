СК возбудил дело после смерти россиянина на курорте в Турции

Москва, 14 октября. Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели 58-летнего гражданина РФ. Трагедия произошла на территории турецкого отеля в городе Манавгат, сообщает сайт правоохранительного органа.

Перед этим сотрудники СК провели доследственную проверку и установили, что житель Татарстана погиб 29 сентября во время отдыха в Турции. Его жена и дочь вечером ушли на мероприятие. Придя в номер, они обнаружили, что глава семейства был зажат в оконном проеме автоматической рамой.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Следователи считают, что в отеле была неисправная оконная система.