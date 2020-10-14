Депутат Гутенев объяснил запрет трат госсредств на иностранную продукцию

Санкт-Петербург, 13 октября. Депутат Государственной думы России Владимир Гутенев рассказал о запрете трат государственных средств на иностранную продукцию, если есть отечественный аналог. Глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал подробно о действующем законе.

«Мы достаточно продолжительное время сталкивались с весьма сложной задачей перевести «оборонку» на гражданские рельсы. Поскольку президент поставил задачу — 30% гражданской продукции ОПК (оборонно-промышленный комплекс. — Прим. ФАН) должен выпускать к 2025 году, к 2030 году — 50%», — сообщил Гутенев, выступая на конференции по теме «Товары для России. Почему иностранцы экономят на качестве?»

Заместитель председателя Союза машиностроителей России отметил, пока что все идет по графику. Однако, по его словам, наблюдается сложная ситуация на рынке высокотехничной продукции. Этого из-за того, что «уже сложились определенные алгоритмы поставок, и очень часто избыточные или надуманные технические характеристики, когда, допустим, для приобретения станка требуется не пять тысяч оборотов, а пять тысяч сто», указал депутат. По его словам, это ни на что не влияет, однако техзадание «отсекает тех или иных наших производителей».

«Поэтому был принят ряд законов. Это поправки в 44-ФЗ и 223-ФЗ о государственных закупках, которые вводят квотирование. То есть, при наличии отечественного аналога, удовлетворяющего технические требования, невозможно будет купить в рамках государственных закупок и, соответственно, национальных проектов зарубежные аналоги», — рассказал эксперт.

По самым скромным подсчетам, сумма в рамках национальных проектов составляет от 1,2 до 1,4 триллиона рублей.