Лавров рассказал, кто портит отношения России и ЕС

Москва, 14 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал одну из причин торможения развития отношений между Россией и Евросоюзом. Он рассказал, что портит их «русофобское меньшинство», передает «Радио Sputnik».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Евросоюз пока не может справиться с русофобским меньшинством, оно блокирует развитие отношений с Россией. Как добавил Сергей Лавров, он во вторник разговаривал с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который «как человек опытный прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, которые интересуют Евросоюз».

«Даже инстинкт обеспечения собственных интересов должен сподвигать Европу, объединенную в ЕС, к партнерству с Россией, к взаимодействию с Россией», — указал глава МИД РФ.

Однако при это Лавров обратил внимание на то, что «Евросоюз не в состоянии справиться с русофобским меньшинством, которое, грубо спекулируя на принципе консенсуса, на принципе солидарности, блокирует более-менее конструктивные подходы к развитию отношений с Россией».

Ранее Лавров указал, что силы Запада пытаются вывести Россию из равновесия.