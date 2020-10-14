Алиев подтвердил нахождение турецких истребителей F-16 в Азербайджане

Баку, 14 октября. Турецкие истребители действительно находятся на территории Азербайджана, однако они не использовались во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому каналу Haber Turk.

«Касательно вопроса турецких истребителей F-16 я ранее высказывался — они находятся на территории Азербайджана, они использовались во время учений, после учений они не поднимались в воздух и не участвуют в настоящее время в боевых действиях», — сказал азербайджанский лидер.

Кроме того, Алиев заявил, что ни один военнослужащий Турции не принимал участия в боевых действиях в Карабахе. Сообщения об участии Турции или других сторонних сил в конфликте президент Азербайджана назвал «сплошной ложью».

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на сирийские источники, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе из Сирии были переброшены сотни боевиков, связанных с Турцией. Кроме того, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что после обострения конфликта в Карабахе в регион с Ближнего Востока устремились боевики из террористических организаций.