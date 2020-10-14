Лавров не видит перспектив продления СНВ-3

Москва, 14 октября. Москва не видит перспектив продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

«Нет такой перспективы, я лично не вижу такой перспективы. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы, хотя мы никогда не скажем, что хлопаем дверью и заканчиваем все контакты», — сказал российский министр.

Ранее Вашингтон заявил, что готов «уже завтра» продлить СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя предложение США, заявил, что это неприемлемо для Москвы. Он подчеркнул, что решать вопросы стратегической стабильности необходимо в комплексе.

Россия и Соединенные Штаты подписали ДСНВ в 2010 года. Договор действует в течение десяти лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.