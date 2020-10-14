Познер назвал санкции желанием США подчинить Россию

Москва, 14 октября. Политики стран Запада намеревались вводить санкции против РФ, независимо от итогов лечения блогера Алексея Навального в немецкой клинике «Шарите». Такое мнение высказал ведущий Владимир Познер. Он считает, что это обусловлено желанием Вашингтона подчинить Россию, сообщает НСН.

Познер обратил внимание, что цепь событий с 2003 года говорит о том, что на Западе решили воспользоваться любым поводом, чтобы вводить антироссийские санкции.

«Судя по ухудшающимся с 2003 года отношениям России с США, любая ситуация, позволяющая применить новые санкции, тут же используется», — выразил мнение ведущий.

Познер назвал контрпродуктивными рестрикции в отношении Москвы. Он прямо сказал, что санкции нацелены на подчинение России американцам. Однако Штаты даже такими мерами не добьются того, что Москвы меняла свои политические установки. Кроме того, Россия готова принимать ответные меры на агрессивную политику Запада.