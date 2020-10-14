Румынизация Молдавии неизбежна? Даже если победит «наш»…

Постоянный автор и эксперт ФАН, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич является специалистом не только по США, но и по… Молдавии, откуда он был депортирован в мае прошлого года.

Сегодня — его очередной честный и жесткий анализ ситуации в этой стране, которую, судя по всему, в ближайшие недели будут «поджигать».

Думаю, что иллюзий ни у кого быть не должно — вокруг России выстраивается настоящая «дуга нестабильности»: одновременно проходят две «революции» и война на границе России — в общем, полыхает от Минска до Бишкека.

Напоминаю, что подобная ситуация скоро ждет всех нас и в Молдавии: выборы президента здесь назначены на 1 ноября, а 2 октября в стране стартовала предвыборная гонка.

Молдова не президентская республика, а парламентская, и во внутренних вопросах президент не имеет права окончательного решения. Существуют прецеденты, когда молдавский парламент предыдущего созыва временно отстранял президента от исполнения полномочий и принимал решения, с которыми тот был не согласен.

Период с момента избрания номинально пророссийского Игоря Додона (бывший официальный, но нескончаемо неофициальный лидер Партии социалистов Республики Молдова — ПСРМ) президентом в 2016 году и до лета 2019 года можно с большой оговоркой, но, тем не менее, назвать временем двоевластия. Дело в том, что тогда Молдовой де-факто управлял тогдашний председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк, «выключавший» президента.

Период с лета 2019 года по сей день можно назвать временем фактической власти одного человека — Игоря Додона.

В любом случае, именно теперь ему придется ответить на вопросы избирателей, в том числе в части выполнения ряда своих предвыборных обещаний.

И со многими из них есть проблемы.

Во-первых, не был остановлен унионизм (движение за присоединение Молдовы к Румынии): ни одна партия унионистского толка не была запрещена, как подрывающая конституционный строй.

Во-вторых, не было сделано никаких решительных шагов на пути воссоединения с Приднестровьем. Ситуация сегодня такая же, как и четыре года назад.

В-третьих, история Молдовы не была введена в учебную программу школ, где до сих пор, с 1991 года, изучают историю румын, идеологически подрывающую гражданскую мораль жителей Молдовы.

В-четвертых, не решен окончательно вопрос касательно названия государственного языка. По Конституции он называется молдавским. В данный момент действует решение Конституционного суда Молдовы о примате Декларации о независимости над Конституцией, а в Декларации государственный язык назван румынским (хотя, если четко следовать тексту, там нет четкой связки между понятием румынского языка и понятием государственного языка Республики Молдова).

Подавляющее большинство чиновников и интеллигенции заявляет, что говорит по-румынски, также именно румынский язык — по учебникам, скалькированным с бухарестских, — преподается в школах Молдовы под видом государственного.

Ничего удивительного в этом нет: вот уже 30 лет никто не занимается развитием современной литературной формы молдавского языка (по принципу отдельного развития сербского и хорватского языков). Поэтому нет учебников молдавского языка (таковые существуют только в Приднестровье, где молдавский, в отличие от правого берега, продолжает преподаваться на русском гражданском шрифте, а не на модернизированной латинице).

Президент Додон не сделал ровным счетом ничего, чтобы заложить основы подготовки филологов молдавского языка новой формации, переломить румынское лобби в официальной лингвистике, профильном преподавательском составе, министерстве и т.д. В принципе, дети самого Додона учатся в старейшем из молдавских лицеев, лоббируемых Бухарестом — в элитном лицее «Прометей».

Отдельный блок вопросов есть и у «русского электората».

Например, вопреки многочисленным обещаниям, до сих пор не решен вопрос касательно постройки здания для лауреата всех возможных международных премий, организатора международного фестиваля «Молдфест» — Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз». Бесконечное затягивание привело к тому, что усугубило онкозаболевание основателя и бессменного руководителя театра Юрия Хармелина, скончавшегося летом 2020 года.

Ставленникам ДПМ в Министерстве образования и культуры был отдан Институт международных отношений, где профессура состояла исключительно из сторонников молдавской государственности: историков, политологов, дипломатов и т.д. Этот вуз в конце августа 2020 года расформировали, и его преподаватели остались без работы. Все это происходит на фоне того, что подавляющее большинство руководства и профессуры всех остальных гуманитарных и реальных университетов Молдовы тесно связано с Румынией и подспудно продвигает идеи унионизма. Именно университетские преподаватели организовывали студентов на демонстрации 6–7 апреля 2009 года, приведшие к погромам в Кишиневе и фактическому государственному перевороту.

На откуп прорумынскому руководству Минкультуры отдан вопрос, связанный с намеренной деградацией старейшего русского театра страны — театра имени Чехова, чей директор вот уже 10 лет выхолащивает репертуар от русской и мировой классики, расправляется с неугодными и осуществляет финансовые махинации, в чем его в 2020 году официально уличил профильный государственный орган. С подачи министра культуры (автора первого в Молдавии учебника истории румын Игоря Шарова) нынешний директор театра Чехова вопреки закону остается в своей должности.

Это — для понимания проблем, связанных с ожиданиями избирателей: они были четыре года назад, и все осталось в той же точке.

Теперь — об особенностях страны, которые влияют на предвыборную кампанию.

Первое — постоянное образование ситуативных союзов политиков с сомнительными финансистами. Что это значит?

Беглый олигарх, фигурант кражи миллиарда Илан Шор спонсирует партию имени себя. Бывший «хозяин Молдовы», другой беглый олигарх Влад Плахотнюк вливает деньги в недавно отколовшуюся от ДПМ партию «Про Молдова» во главе со своим посаженным сыном Андрианом Канду.

Влад Филат, бывший премьер-министр, бывший сиделец по обвинению в крупных мошеннических схемах, достал последнюю кубышку, на которую обеспечил себе новое избрание на пост председателя Либерально-демократической партии. «Клиент» Следственного комитета России Ренато Усатый достал последний мешок, набранный с распилов имущества РЖД и с ландромата, на свою «Нашу партию». Лидер партии «Платформа достоинство и правда» Андрей Нэстасе берет деньги у Виктора Цопы и Виорела Цопы, живущих и делающих бизнес в Германии. Исключение — Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность», спонсируемая напрямую Джорджем Соросом.

Второе. Все масс-медиа Молдовы спонсируются из тех же ресурсов, что и упомянутые партии и, соответственно, лоббируют интересы заказчиков. Главные медиамагнаты: ПСРМ, ДПМ и партия «Шор», у которых за последние несколько лет уже налажена работа ряда телеканалов и информационных сайтов; есть отдельное направление медиа, которые носят откровенно евроантлантический окрас и открыто спонсируются западными общественными структурами, продвигая, при этом, интересы Майи Санду, Андрея Нэстасе, Андриана Канду и реже — Ренато Усатого.

Причина в том, что на фоне приближающихся выборов президента при содействии Запада все партии номинально центристского толка, откровенно правого, в том числе и унионистского, все чаще, где явно, а где подспудно, объединяют усилия против Игоря Додона и ПСРМ.

Работает Запад, кстати, местами даже тонко и стильно.

Так, например, посол ЕС Петер Михалко открыл в Кишиневе Europe Café. Отмечается, что «новое заведение станет инфоцентром, через который молодежи и другим группам лиц будут прививаться европейские ценности и принципы».

Всем все понятно?..

Но и это не все: председатель парламента Республики Молдавия Зинаида Гречаная (вообще-то сподвижница Игоря Додона) 8 октября провела онлайн-консультации с… командой Национального демократического института США. Эксперты из Вашингтона и председатель законодательного органа страны обсудили подготовку к проведению общенародных президентских выборов, которые состоятся в РМ 1 ноября.

Нормально так?

Тогда у меня вопрос: а что мы, Россия?

Ответ простой: в молдавском телеграм-сегменте росдипмиссия названа «тихим посольством». На протяжении последних нескольких лет ни посол Олег Васнецов, ни бывший уже глава представительства Россотрудничества Михаил Давыдов не выступили со сколь-нибудь яркими заявлениями в защиту своей страны.

Может быть, есть какая-то «теневая» сторона работы? Скоро узнаем…

Ну а о том, какой сценарий выборов президента Молдавии написали в ЕС: украинский или белорусский — здесь.

Про то, кто станет «знаменем молдавского майдана» — в следующей главе цикла.