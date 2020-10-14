Отчего в США срочно обеспокоились продлением СНВ-3. Колонка Евгения Беня

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что позиция США об условии продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) неприемлема для Москвы. Так он откликнулся на заявление специального посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о взаимной заморозке ядерных арсеналов.

«Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема. Не потому, что мы против заморозки, а потому, что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

После разрыва США Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), систематических негативных заявлений из Вашингтона по продлению действия СНВ-3 с условием присоединить к этому договору Китай и вообще в условиях системного кризиса в военно-стратегическом сотрудничестве двух стран Москве ныне сложно пойти на скоротечную пролонгацию СНВ-3 с предлагаемой Штатами взаимной заморозкой ядерных арсеналов на фоне других назревших в последние годы нерешенных узловых комплексных проблем взаимодействия. Тем более что арсеналами ядерного оружия в современном мире владеют далеко не только США и Россия.

У РФ и Америки сохраняются и другие разногласия относительно условий СНВ-3. Москва хотела бы продлить соглашение на пять лет, как и предписывают условия договора. Белый дом же предлагает ограничиться договором, заключенным между президентами двух стран на более короткий период и не требующим ратификации Конгресса США и Федерального собрания РФ.

Договор СНВ-3 был заключен 5 февраля 2011 года и рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон еще на пять лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил завершивший свое действие в декабре 2009 года СНВ-1.

Еще в ноябре 2018 года представители Республиканской партии — сенатор Том Коттон и конгрессмен Лиз Чейни — внесли законопроект, который вообще ограничивает продление российско-американского Договора СНВ-3 в 2021 году, когда заканчивается срок его действия.

Существующий договор, по мнению авторов законопроекта, может быть перезаключен на новых условиях, исключительно если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия согласилась на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия, но только с учетом требований уже обновленного Договора СНВ. Кстати, Коттон и Чейни в очередной раз обвиняли Россию в нарушении других действующих договоров.

В Вашингтоне неоднократно муссировалась тема присоединения Китая к СНВ-3. Однако в нынешних условиях торговой войны между США и Китаем Пекин не спешит идти на диалог с Вашингтоном по присоединению к договоренностям о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. КНР уже не раз говорила, что не намерена включаться в переговоры по СНВ. Россия же не раз заявляла, что не будет пытаться уговорить Пекин поменять свое решение.

Между тем, по последним данным, отрыв демократа Джо Байдена от республиканца Дональда Трампа в предвыборной президентской гонке в США увеличился до 17 процентных пунктов, как показал опрос газеты The Guardian и компании Opinium Research, хотя, как известно, президента США выбирает не население, а коллегия выборщиков, в большей степени представляющая интересы среднего класса. А средний класс по-прежнему в основном за Трампа.

Теперь президент США, судя по всему, решил еще более активизировать внешнюю политику в преддверии выборов. Свежие новости из Белого дома появились сразу по двум направлениям — продлению СНВ-3 и выводу американских войск из Афганистана.

Axios информирует, что Дональд Трамп планирует до выборов договориться с Россией о продлении СНВ-3. 2 октября в Женеве состоялась встреча советника по национальной безопасности США Роберта О'Брайена и главы Совета безопасности России Николая Патрушева. По информации издания, результаты переговоров стали основанием для скорейшей встречи замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Однако сейчас Рябков сделал приведенное выше заявление.

Трамп недавно уже предпринял во многом для завоевания избирателя два стратегических хода на внешнеполитических курсах.

15 августа 2020 года Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн официально закрепили установление дипломатических отношений с Израилем. Трамп на церемонии в Белом доме заявил об «историческом для мира на Ближнем Востоке» дне и вручил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху символический ключ от Белого дома. До того у Израиля официальные дипломатические отношения были установлены лишь с двумя арабскими странами — Иорданией и Египтом. Американский президент отметил, что по пути интеграции с Израилем могут пойти еще «пять или шесть» арабских стран, с которыми уже ведутся переговоры. Но называть конкретные государства он не стал. Позже Трамп заявил, что говорил с королем Саудовской Аравии, подчеркнув, что «в подходящее время они могут присоединиться».

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулах Хоти 4 сентября подписали в Вашингтоне в присутствии Трампа соглашения, которые могут нормализовать отношения между Белградом и Приштиной, испортившиеся в 2008 году, когда Косово объявило о независимости, а Сербия отказалась его признать. Подписи были поставлены под текстами ряда соглашений.

Дональд Трамп назвал историческими обязательства, которые лидеры Сербии и Косово взяли на себя в рамках соглашения.

«После жестокой и трагичной истории и спустя годы безуспешных переговоров моя администрация предложила новый способ преодолеть раскол [между Сербией и Косово], делая акцент на создании рабочих мест и экономическом росте», — заявил американский президент.

Но шаги Трампа на ближневосточном и балканском направлениях хотя и убедительны для ряда американцев, но не касаются их напрямую, как, скажем, вывод американских войск из Афганистана и в первую очередь продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией. Однако в обоих случаях здесь есть свои препятствия.

При полном выводе американского воинского контингента из Афганистана возникают реальные риски возвращения талибов к власти в этой стране, поэтому, скорее всего, такой вывод войск обречен носить в известной мере декларативный характер, что, конечно, понимают политически продвинутые граждане США.

По вопросу продления СНВ-3 отчетливо давит груз взаимных проблем с Россией, накапливающихся в том числе и в период президентства Дональда Трампа. И при таком положении дел и при такого рода предлагаемом Штатами характере обновленного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Россия, как видно, отнюдь не рвется к его подписанию.

И все-таки трудно исключить, что в складывающихся обстоятельствах нынешний президент США в срочном порядке прямо до выборов прислушается к тому, что не устраивает Москву в текущем варианте продления СНВ-3, который сейчас предложил Вашингтон. Поживем — увидим, и уже в ближайшее время.