Онищенко рассказал, чем обернется для Украины отказ от российской вакцины

Российская вакцина от коронавируса на данный момент является единственной в мире, а поэтому у Украины не будет выбора, у кого закупать лекарство. Если Киев этого не сделает, то украинский народ поднимет власти на вилы. Однако в прошлом году Украина даже не закупила вакцину от кори, чтобы вакцинировать детей, а это привело к вспышке этого заболевания. Такое мнение в беседе с ФАН высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором Киев готов закупить российскую вакцину от коронавируса. По его словам, препарат из России вначале должен пройти проверку на эффективность и безопасность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, в министерстве здравоохранения нет», — пояснил Степанов.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не будет закупать разработанную в России вакцину от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США. В свою очередь, заслуженный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко считает, что украинский дипломат явно сидит не на своем месте.

«Он должен не выступать в роли капризного мальчонки, у которого пытаются отобрать игрушки во время ссоры со своим братом, а мыслить категориями государства. Ну, это его проблемы», — сказал Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Оценивая высказывания министра здравоохранения Украины, политик заметил, что в мире зарегистрирован пока только российский препарат от COVID-19. В связи с этим он предполагает, что у Киева не будет альтернативы при выборе поставщика лекарства.

«Министру здравоохранения здесь особенно выбирать нечего. Единственная вакцина, которая находится на рынке, является российской. Несмотря на то, что Китай свою вакцину в апреле зарегистрировал, они продолжают испытания. Поэтому, если случится так, что после будет только российская вакцина на рынке, то народ на вилы поднимет украинские власти, и они все закупят», — отметил депутат.

В то же время Россия пока не собирается предлагать свою вакцину Украине, поскольку вначале должны быть провакцинированы россияне, утверждает врач.

«Нам нужно сначала привить свое население. Если мы будем стоять перед выбором, то первым будет удовлетворен национальный спрос. Потом мы уже станем думать, куда продавать препарат», — объяснил Онищенко.

Академик РАН также посоветовал Степанову сесть за учебники и почитать. Говоря о заявлении чиновника про ВОЗ, парламентарий напомнил, что в компетенцию организации не входит обязательство и право давать заключения по национальным вакцинам других стран.

«ВОЗ делает проверку в случае, если сама закупает вакцину от какой-то страны для решения тех программ, которые у нее есть. Например, она приобретает у РФ препарат против желтой лихорадки. И вот организация как покупатель контролирует ее качество и дает соответствующее заключение. Поэтому пусть он почитает материальную часть. Министр здравоохранения должен думать о том, как сохранить здоровье своего народа. А сейчас его заявление — это просто дешевое местечковое политиканство», — высказал мнение собеседник ФАН.

К слову, политик заметил, что на Украине довольно часто меняются министры здравоохранения. По словам Онищенко, Степанов уже двадцатый человек, кто занимает эту должность, что является трагедией. В частности, депутат подчеркнул, что в прошлом году украинские власти даже элементарную вакцину от кори не покупали, чтобы защитить своих детей.