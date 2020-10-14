Пуск ракеты с кораблем «Союз МС-17» попал на снимок из космоса

Москва, 14 октября. Пуск ракеты «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-17», попал на снимок из космоса. Фотографию, сделанную с борта Международной космической станции (МКС), опубликовал в своем Twitter российский космонавт Иван Вагнер.

«Фаворы», поздравляю с успешным пуском!



Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать #СоюзМС17 уже через 2,5 часа! pic.twitter.com/STG8CgdrTR — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

Ракета с «Союзом МС-17» на борту стартовала с Байконура 14 октября в 08.45 по московскому времени. Корабль установил новый рекорд, доставив космонавтов на МКС всего за три часа и четыре минуты, передает «Царьград».

На борту «Союза МС-17» находились россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американская астронавтка Кэтлин Рубинс. На Международной космической станции их приняли космонавты из РФ Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. Как пишет «Вечерняя Москва», они покинут МКС 22 октября, а новый экипаж проведет на станции 177 дней.