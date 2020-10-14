Галкин удивил фанатов сходством с сыном на архивных фотографиях

Москва, 14 октября. Сын известного российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой оказался как две капли воды похож на своего отца. Это стало очевидно, когда актер опубликовал фотографию сына и свой архивный снимок 40-летней давности. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Пятый муж Аллы Пугачевой стал прекрасным отцом для двух новых детей певицы. Они были рождены от суррогатной матери, однако комментаторы неоднократно говорили о том, что Лиза Галкина очень похожа на свою мать. Что же касается Гарри Галкина то он, судя по всему, растет точной копией своего отца.

В своем Instagram юморист опубликовал коллаж из двух фотографий, черно-белой и цветной. На обоих отец держит на руках сына, однако на одной из них запечатлен совсем маленький Максим Галкин, а на второй он сфотографирован со своим наследником. При этом мальчики на обоих снимках почти неотличимы друг от друга, на что обращают внимание подписчики юмориста в социальной сети.

«Похожи до дрожи!», «Удивительное сходство!» — писали фанаты юмориста.

Галкин достаточно часто публикует снимки со своими детьми, и, судя по всему, проводит с ними много времени. Недавно юморист выложил видеозапись, на которой Гарри занимается спортом вместе со своей сестрой. Мальчик решил «пойти на рекорд» и гордо заявил подписчикам, что сжег уже 55 килокалорий. Подписчики юмориста, которых на данный момент 8,5 миллиона, похвалили мальчика за волю к победе.

Стоит сказать, что увлеченный детьми юморист не забывает и о своей профессиональной деятельности. Недавно Галкин опубликовал в социальных сетях пародийный ролик, на котором предстал в образе Леди Гаги.