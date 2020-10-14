Богданов провел переговоры с советником МИД Армении

Москва, 14 октября. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел переговоры с советником министра иностранных дел Армении Рубеном Карапетяном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча дипломатов состоялась во вторник. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе ситуацию в Ливии и Сирии.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с упором на проблематику урегулирования кризисов в Сирии и Ливии, а также палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Богданов и Карапетян также уделили особое внимание положению христианских общин в страна Ближнего Востока и Северной Африки.