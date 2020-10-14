Появилось видео с незаконного протеста в центре Бишкека

Бишкек, 14 октября. Около сотни киргизов пришли с флагами на незаконный митинг в центре Бишкека. Другие протестующие встретили их с восторгом, сообщил Telegram-канал «Афганская голубка». В Сети появилось видео с протестной акции.

Несмотря на запрет массовых акций и собраний, киргизы проводят митинг. По оценкам канала, на незаконном мероприятии присутствуют 1,5 тысячи человек.

«Новые люди подходят постоянно — парами, тройками, группами из пяти-семи человек, боковые улицы вокруг здания правительства тоже забиты людьми», — говорится в сообщении.

После парламентских выборов в Киргизии вспыхнули акции протеста. После отставки премьера Кубатбека Боронова пост главы правительства занял Садыр Жапаров.