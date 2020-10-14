Вакантные места депутатов Госдумы достались трем кандидатам

Москва, 14 октября. Центральная избирательная комиссия РФ передала вакантные депутатские мандаты КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» трем представителям этих партий. Такое решение было принято на заседании ЦИК.

«Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Калашникову Сергею Вячеславовичу», — сообщается в постановлении.

Кроме того, Центризбирком передал вакантные мандаты представительнице «Справедливой России» Ирине Чирковой, а также кандидату от КПРФ Вадиму Кумину.

Отметим, все три представителя ранее были депутатами Государственной думы VI созыва. Так, Сергей Калашников (ЛДПР) возглавлял комитет по охране здоровья, а коммунист Вадим Кумин был первым зампредом комитета по финрынку. Ирина Чиркова, в свою очередь, избиралась в Госдуму прошлого созыва от ЛДПР и была членом комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее в сентябре Госдума приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий вице-спикера Ольги Епифановой («Справедливая Россия»), депутата фракции ЛДПР Вадима Деньгина и депутата фракции КПРФ Вахи Агаева. Епифанова и Деньгин были ранее назначены членами Совета Федерации, а Агаев ушел из жизни 23 сентября после перенесенного коронавируса.