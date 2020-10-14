Суд арестовал новые счета Абызова

Москва, 14 октября. Еще несколько счетов бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова по решению суда арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, был наложен арест на денежные средства, которые находятся на счетах, открытых несколькими компаниями в ПАО «Совкомбанк».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ обнаружил многомиллионные счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, арестованного по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества.