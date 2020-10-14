В Госдуме объяснили, почему Россия «не захлопнет двери» перед США по СНВ-3

США ищут различные поводы, чтобы не пролонгировать договор СНВ-3 с Россией, в том числе выдвигая различные обвинения в адрес Москвы. В то же время такие действия со стороны Вашингтона неуместны, но РФ не будет захлопывать двери и отказываться от подписания документа. Об этом депутат Госдумы Юрий Швыткин рассказал в интервью ФАН.

Накануне спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что Россия является «серийным нарушителем договоров». Однако в Белом доме осознают важность верификации в случае заключения соглашения с Москвой, включая договоренности по контролю над вооружениями.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин напомнил, что Вашингтон уже не раз отказывается заключать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с российской стороной.

«США ищут различные поводы, чтобы не пролонгировать договор СНВ-3. При этом Вашингтон обвиняет нашу страну в непонятных действиях, в том числе нарушении каких-то договоренностей. При этом мы четко и неукоснительно выполняем все договорные обязательства в рамках взаимоотношений по контролю различных видов вооружений и проведения учений», — высказал мнение Швыткин.

По мнению собеседника Федерального агентства новостей, заявления в адрес России, которые носят характер обвинения, неуместны со стороны США.

«Предложения, которые мы выдвинули по СНВ-3, находятся в США. Россия заинтересована в пролонгации этого договора. Мы надеемся, что Вашингтон осознает ответственность за подписание или неподписание договора со своей стороны перед народом в части обеспечения мировой безопасности», — объяснил политик.

Парламентарий также убежден, что несмотря на противодействие американской стороны, Россия не станет отказываться от продления документа.

«Договор этот нужен, и двери захлопывать нельзя ни в коем случае, какие бы заявления ни звучали из уст политиков США. Нам не следует просить подписать договор, но вместе с тем наши двери открыты. Мы всегда готовы к диалогу, но на взаимоприемлемых и взаимоуважительных основах», — добавил Швыткин.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о намерении РФ продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без предварительных условий, которые выдвигает Вашингтон. Дипломат отметил, что Россия принимает направленные на предотвращение деградации ситуации в сфере стабильности и безопасности меры, продвигает политико-дипломатические инициативы, действует открыто и последовательно.

Напомним, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекращает действие в конце 2021 года. Москва регулярно заявляет о необходимости продления договора. Однако Вашингтон настаивает на присоединении Китая к данному договору. Кроме того, США требуют включить в документ ряд вооружений, которые ранее не входили в соглашение.