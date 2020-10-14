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Подруга Легкоступовой призналась, что покойная певица приходит к ней во сне

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Подруга Легкоступовой призналась, что певица страдает после смерти

Москва, 14 октября. Известный клинический психолог Елена Перелыгина, подруга Валентины Легкоступовой, призналась, что покойная певица не находит себе места на том свете и приходит к ней во сне. Об этом пишет «Собеседник.ру».

По словам Перелыгиной, Легкоступова почти каждую ночь разговаривает с ней, и это неспроста. Психолог также призналась, что корит себя за то, что мало общалась с подругой в последние месяцы ее жизни. 

Перелыгина рассказала, как несколько дней назад ей приснилась Легкоступова, вся в слезах. Покойная артистка якобы задавалась вопросом, что с ней не так, и жаловалась, что от нее все отвернулись.

«Мы с ней сидели, как всегда, в кафе, болтали, и вдруг Валентина расплакалась. Я пыталась ее успокоить, но она плакала навзрыд. Такое случалось и при жизни», — поведала Перелыгина. 

Она добавила, что однажды Легкоступова призналась, что находится в страшной депрессии и назвала себя «крысой, загнанной в угол».

Подруга Легкоступовой призналась, что певица страдает после смерти

В другом сне Легкоступова была уже на сцене. По словам подруги, на певице было белое платье, а зрители сразу поднялись со своих мест и начали танцевать.

«Когда она выступила, я пришла к ней в гримерку, села рядом. А у Вали опять глаза полны слез. Она говорит: «Лена, мне так плохо, что ты даже представить себе не можешь. Я думала, уже не смогу выступать»», — рассказала психолог.   

После этого сна Перелыгина заказала панихиду по Валентине Легкоступовой в трех храмах. Она также добавила, что общалась с батюшкой по поводу своих снов и пришла к выводу, что покойная певица не может найти себе места и успокоиться, поскольку ее прах до сих пор не захоронен.

«Я призываю ее родственников решить этот вопрос как можно скорее. Я всегда выступала и выступаю против ее последнего мужа — Фирсова. Но в одном он прав: Валя просила, чтобы ее прах развеяли над морем», — подчеркнула Перелыгина. 

Она добавила, что родственники должны сделать это, чтобы выполнить последнюю волю знаменитой певицы.

Ранее дочь Легкоступовой показала последнее фото матери, на котором певица запечатлена с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым, пишет «Царьград»

Источник: «Собеседник.ру»
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