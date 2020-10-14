Лавров обвинил Запад в стремлении вывести Россию из равновесия

Москва, 14 октября. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что силы Запада пытаются вывести РФ из равновесия. Для этого они используют давление и нарушение баланса у границ страны, сообщает радио Sputnik.

Министр констатировал, что западные государства перестали ограничиваться только нападками на Россию. Помимо бездоказательных обвинений и санкций, они взялись и за приграничные с РФ регионы. Лавров подчеркнул, что своими действиями внешние силы стараются помешать реализации созидательных целей Москвы.