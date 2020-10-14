ЦИК не выявил новых случаев двойного голосования на выборах 13 сентября

Москва, 14 октября. Рабочая группа по контролю за однократностью получения избирательного бюллетеня Центризбиркома не выявила новых случаев двойного голосования на выборах в Единый день голосования 13 сентября. Об этом рассказал член ЦИК России Антон Лопатин.

«Для проверки были вскрыты списки избирателей на 52 участках в 14 регионах и проверены подписи за получение бюллетеней в отношении 36 избирателей. Другую часть проверки самостоятельно проводили 39 региональных избиркомов. Случаи неоднократного получения бюллетеня не выявлены», — сказал он на заседании ЦИК.

Антон Лопатин пояснил, что в рабочую группу по контролю за однократностью получения избирательного бюллетеня на выборах в Единый день голосования 13 сентября 2020 года вошли большинство членов ЦИК и представители аппарата, Федерального центра информатизации при ЦИК России.

По его словам, ранее уже были рассмотрены три случая, о которых стало известно еще в дни голосования: два в Воронежской области, один в Чувашской Республике. По результатам проверки материалы были переданы в правоохранительные органы, добавил член Центризбиркома.

Напомним, в Единый день голосования 13 сентября механизм «мобильный избиратель» применялся в 39 российских регионах, в Москве прошло голосование на 30 цифровых участках.