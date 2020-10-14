Стюардесса раскрыла три главных причины задержки рейсов

Москва, 14 октября. Существует три главных причины, по которым чаще всего задерживают рейсы. О том, почему иногда самолеты поднимаются в воздух с опозданием, рассказала российская стюардесса в своем аккаунте в TikTok.

Первая причина, раскрытая бортпроводницей, — банальная очередь на взлет. Из-за скопления самолетов, по словам стюардессы, рейс может задержаться как на десять минут, так и на час.

«В некоторых аэропортах сильно загруженный трафик, и не всегда самолеты вылетают вовремя», — цитирует бортпроводницу «Ридус».

Вторая распространенная причина задержки вылета — медленная работа уборщиков. Как рассказала стюардесса, если пассажиры уже готовы зайти в самолет, но их долго туда не впускают, может быть такое, что на борту просто еще не успели навести порядок.

Кроме того, иногда рейс может вылететь позднее времени, указанного в расписании, по техническим причинам. Бортпроводница отметила, что перед каждым рейсом инженеры тщательно проверяют исправность воздушного судна, передает «ФедералПресс».

«Если хоть какая-то маленькая деталь не в порядке, рейс могут задержать, чтобы ее починить», — подвела итог девушка.

Ранее российская стюардесса рассказала о самых раздражающих фразах пассажиров. Например, экипаж воздушного судна устает от просьб поменяться с кем-нибудь местами.