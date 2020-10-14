Новое фото 55-летней Элизабет Херли в купальнике вызвало восторг у фанатов

Мале, 14 октября. Известная британская актриса и фотомодель Элизабет Херли вызвала восторг у поклонников, опубликовав фото в купальнике. Новый пикантный снимок появился на странице знаменитости в Instagram.

55-летняя звезда позировала на залитом солнце берегу океана. Модель уточнила, что проводит время на Мальдивах. Херли была одета в черный слитный купальник с глубоким декольте. Монокини идеально подчеркнуло подтянутую и невероятно стройную фигуру артистки.

Херли распустила ставшие волнистыми от соленой воды волосы и спрятала глаза за солнцезащитными очками. Новый пост Херли мгновенно набрал десятки тысяч лайков и комментариев.

«Как всегда шикарна», «Прекрасная», «Для этой женщины время остановилось», «Самая красивая в мире», «Потрясающее тело», «Ни за что не поверю, что вам 55», «Я восхищен вашей внешностью», — писали пользователи Сети.

Ранее Элизабет Херли поразила подписчиков фотографией без нижнего белья. 55-летняя актриса приняла участие в фотосессии, где она позировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело. Подписчики поняли, что под кардиганом на актрису ничего не надето, когда тот «случайно» распахнулся во время съемок.

Недавно российская актриса Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram-аккаунте разместила снимок, на котором она запечатлена в легком платье горчичного цвета с непристойно глубоким вырезом. Это фото вызвало бурное обсуждение среди подписчиков артистки.