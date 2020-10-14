Погребинский указал на растущую вероятность для Киева потерять Донбасс

Киев, 14 октября. Власти Украины могут в перспективе «попрощаться» с территориями ДНР и ЛНР. По крайне мере, тенденция к этому наблюдается, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире канала «Наш».

Эксперт констатировал, что сложившиеся реалии говорят о единственно возможном компромиссе с властями двух регионов. Однако для Украины это будет равнозначно потере республик.

Михаил Погребинский считает, что ежемесячно для Украины повышается шанс потерять указанные выше регионы, учитывая, что население данных территорий стремится интегрироваться с Россией. Он констатировал, что многие на Украине считают, что на востоке страны не место уступкам. Однако ничего лучше, чем просто ждать, адекватные политики предложить не могут, считает Погребинский.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен оставить высокую должность, если не сможет завершить боевые действия в Донбассе. Украинский политолог Ростислав Ищенко считает, что глава государства сделал даже не популистское заявление, а издал «крик отчаяния».

Эксперт отметил, что Зеленскому теперь крайне трудно работать, учитывая возможную угрозу переворота. Однако написать заявление и «уйти по собственному» — этот шаг президент не считает хорошим выходом.