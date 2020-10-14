Сбросившая 102 килограмма учительница ищет деньги на удаление лишней кожи

Москва, 14 октября. Английская учительница похудела на 102 килограмма, но столкнулась с другой проблемой — 13 килограммами свисающей кожи. Историю ее борьбы с лишним весом опубликовала газета Daily Mail.

Сью Драмми — мать троих детей. 38-летняя женщина начала набирать вес в 17 лет, после того, как забеременела первым ребенком. Она призналась, что в тот момент очень много ела и поправилась на 51 килограмм. Ее вес достиг 146 килограммов. Спустя год она снова забеременела от своего второго мужа, после чего ее вес вырос до 172 килограммов.

«Я была любительницей выпить. Большинство калорий я получала из вина и снеков», — призналась женщина.

К похудению Драмми подтолкнула неприятная ситуация, которая возникла во время очередного похода в ресторан. Администратор заведения попытался заменить ей стул, заявив, что женщина слишком толстая для нормального стула. После этого случая британке удалось за год сбросить 64 килограмма. Однако в 2014 году вес стал возвращаться, потому что из-за травмы Драмми перестала заниматься спортом.

Поправившись британка записалась на процедуру по уменьшению объема желудка, начала умеренно питаться и снова занялась спортом.

«Для меня еда теперь скорее топливо, чем удовольствие. Я действительно чувствую себя здоровой», — заявила она.

Сегодня женщина собирает деньги на краудфандинговом сервисе, ей нужны 10 тысяч фунтов стерлингов на удаление лишней кожи. Операция запланирована на октябрь 2021 года.