Киргизы группами приходят на незаконный митинг в центре Бишкека

Бишкек, 14 октября. Граждане Киргизии приходят к дому правительства в центре Бишкека, где проходит несанкционированный митинг за отставку президента республики, сообщил Telegram-канал «Афганская голубка».

По данным канала, на митинг постоянно приходят новые люди: кто-то один, кто-то с компанией. Многие жители идут на акцию в национальной одежде, у самых активных белые шапки.

В данный момент на митинге присутствуют около полутора тысяч человек, указал канал. Отметим, что в Бишкеке действует чрезвычайное положение, массовые акции и собрания запрещены.

В начале октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты из-за итогов парламентских выборов. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, в среду Садыр Жапаров был утвержден на должность главы кабмина.